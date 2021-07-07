Курьеры Glovo устроили забастовку в Алматы

Курьеры компании Glovo вышли на акцию протеста, сообщает zakon.kz.
Молодые ребята собрались под офисом компании, чтобы обсудить бонусы и доплаты, условия подключения к платформе и оптимизацию маршрутов.
По данным курьерской службы, работники вправе выбрать сотрудничество с другой компанией при несогласии с системой.
В Glovo уточнили: предложения курьеров касательно сокращения времени ожидания заказов и просьба по оптимизации маршрутов были переданы партнерам ресторанам, в техническую службу.
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В начале мая в городе забастовку устраивали курьеры Wolt.
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