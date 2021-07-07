Завершается строительство тоннеля по трассе Западная Европа-Западный Китай - МИИР

Скоро откроется движение в одном из тоннелей по дороге Западная Европа-Западный Китай, передает zakon.kz.

Движение откроется по левой стороне тоннеля в Тюлькубасском районе. Общая протяженность тоннеля - 40,5 км. Сейчас пробивка левой стороны тоннеля завершена. Завершаются бетонные работы. Далее начнутся работы по конструктивным слоям дорожной одежды с последующим открытием движения, - рассказали в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Напомним, по проекту реконструкции международного транзитного коридора Западная Европа-Западный Китай идет строительство тоннеля 593-632 км Хоргос - Алматы - Тараз - Шымкент - Ташкент в поселке Шакпак баба.

Недавно с участием Всемирного Банка, Комитета автомобильных дорог, подрядной организацией ОАО "Евраскон", службой технадзора "Temelsu consult" проведены общественные слушания в Тюлькубасском районе по вопросу реализации строительства тоннеля, - пишет МИИР.

Отмечается, что во время общественных слушаний были затронуты вопросы социально-экологического характера. Также комиссия ознакомилась с ходом работ.