Когда в Казахстане достроят первый тоннель

В Министерстве транспорта 10 мая 2024 года выступили с заявлением. В ведомстве назвали Zakon.kz точные сроки завершения строительства первого автомобильного тоннеля в Казахстане через перевал Шакпак баба.

Этот тоннель, уточнили в министерстве, позволит водителям не попадать зимой в снежный плен.

Фото: gov.kz

Представители Комитета автомобильных дорог подчеркнули, что основные работы завершены.

"Летом 2024 года планируется завершить и сдать в эксплуатацию тоннель через перевал Шакпак баба. Полностью завершены бетонная и асфальтобетонная работы, а также установлено освещение". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Фото: gov.kz

Кроме того, как сказано в публикации ведомства, сейчас ведется работа по монтажу видеонаблюдения и прокладке газовых труб, а также по установке вентиляционного и пожарного оборудования.

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал, что проект уникального для Казахстана сооружения был разработан еще в 2014 году. Историю строительства тоннеля можно прочитать по ссылке.