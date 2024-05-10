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Законодательство РК

Когда в Казахстане достроят первый тоннель

Когда в Казахстане достроят первый тоннель, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 15:57 Фото: gov.kz
В Министерстве транспорта 10 мая 2024 года выступили с заявлением. В ведомстве назвали Zakon.kz точные сроки завершения строительства первого автомобильного тоннеля в Казахстане через перевал Шакпак баба.

Этот тоннель, уточнили в министерстве, позволит водителям не попадать зимой в снежный плен.

Когда в Казахстане достроят первый тоннель, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 15:57

Фото: gov.kz

Представители Комитета автомобильных дорог подчеркнули, что основные работы завершены.

"Летом 2024 года планируется завершить и сдать в эксплуатацию тоннель через перевал Шакпак баба. Полностью завершены бетонная и асфальтобетонная работы, а также установлено освещение".Пресс-служба Министерства транспорта РК
Когда в Казахстане достроят первый тоннель, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 15:57

Фото: gov.kz

Кроме того, как сказано в публикации ведомства, сейчас ведется работа по монтажу видеонаблюдения и прокладке газовых труб, а также по установке вентиляционного и пожарного оборудования.

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал, что проект уникального для Казахстана сооружения был разработан еще в 2014 году. Историю строительства тоннеля можно прочитать по ссылке.

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