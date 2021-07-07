Спасатели ищут потерявшуюся в горах Алматы туристку

Алию Камиеву последний раз видели в горах 5 июля, передает zakon.kz.

Информация поступила в Республиканский оперативно-спасательный отряд 7 июля. Заявку оставила мать девушки, ушедшей из дома 5 июля. С ее слов, пропавшую видели последний раз в районе Большого Алматинского озера. Телефон остался дома, - рассказали в пресс-службе ГУ "РОСО МЧС РК".

Девушка вышла в район БАО рано утром.

Как уточняется, оперативная группа РОСО в количестве пяти человек личного состава выехала на поисково-спасательные работы. Добравшись до предполагаемого места поиска спасатели разделились на две группы. Одна вышла в сторону перевала Алматы Алагир. Вторая в сторону пика Советов. Также осматривается лес выше гидропоста.

Очевидцы утверждают, что видели ее "у места, где проходит над рекой старая канатка".

На настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются.