Неожиданная находка в горах Алматы: туристы вызвали спасателей
Фото: пресс-служба МЧС РК
В ущелье "Алмарасан" очевидцы заметили автомобиль в реке и вызвали спасательное подразделение, сообщает Zakon.kz.
Получив сообщение, спасатели "Барыс" РСС МЧС, Службы спасения, ДЧС и Казселезащиты оперативно прибыли на место и извлекли легковой автомобиль, застрявший в русле реки Малая Алматинка.
"К вечеру с помощью автокрана Казселезащиты техника была поднята из воды. Пострадавших нет. Благодаря слаженным действиям спасателей ситуация была полностью урегулирована без травм и ущерба для людей".Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что зажатого в авто после ДТП мужчину спасли в Жамбылской области.
Читайте также
