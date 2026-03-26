Происшествия

Неожиданная находка в горах Алматы: туристы вызвали спасателей

в горах Алматы обнаружили автомобиль в реке, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 23:35 Фото: пресс-служба МЧС РК
В ущелье "Алмарасан" очевидцы заметили автомобиль в реке и вызвали спасательное подразделение, сообщает Zakon.kz.

Получив сообщение, спасатели "Барыс" РСС МЧС, Службы спасения, ДЧС и Казселезащиты оперативно прибыли на место и извлекли легковой автомобиль, застрявший в русле реки Малая Алматинка.

"К вечеру с помощью автокрана Казселезащиты техника была поднята из воды. Пострадавших нет. Благодаря слаженным действиям спасателей ситуация была полностью урегулирована без травм и ущерба для людей".Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что зажатого в авто после ДТП мужчину спасли в Жамбылской области.

