Неожиданная находка в горах Алматы: туристы вызвали спасателей

В ущелье "Алмарасан" очевидцы заметили автомобиль в реке и вызвали спасательное подразделение, сообщает Zakon.kz.

Получив сообщение, спасатели "Барыс" РСС МЧС, Службы спасения, ДЧС и Казселезащиты оперативно прибыли на место и извлекли легковой автомобиль, застрявший в русле реки Малая Алматинка.

"К вечеру с помощью автокрана Казселезащиты техника была поднята из воды. Пострадавших нет. Благодаря слаженным действиям спасателей ситуация была полностью урегулирована без травм и ущерба для людей". Пресс-служба МЧС РК

