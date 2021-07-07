К поиску пропавшей туристки в горах Алматы подключили беспилотники

Ушедшую 5 июля в горы Алию Камиеву ищут сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям города и волонтеры, передает zakon.kz.

Незамедлительно на поисково-спасательные работы направлены 30 человек, семь единиц техники, из них: спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, Служба спасения 109, волонтеры. В дневное время в ПСР задействованы беспилотные летательные аппараты. Силы и средства на проведение ПСР наращиваются, - рассказали в ДЧС города.

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Заявку на поиск оставила мать девушки. По ее словам, пропавшую видели последний раз в районе Большого Алматинского озера. Телефон Камиевой остался дома.