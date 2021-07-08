Предполагаемых убийц президента Гаити задержали

️Полиция задержала предполагаемых убийц президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны Национальной полицией сегодня около 18:00, - говорится в сообщении.

Группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения. В стране объявили военное положение.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны представители Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA).