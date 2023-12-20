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Пожизненный срок за убийство президента Гаити дали его главному конкуренту

Пожизненный срок за убийство президента Гаити дали его главному конкуренту Фото: pixabay
Суд в Майами признал бывшего гаитянского сенатора Джона Джоэля Джозефа виновным в заговоре с целью убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, которого застрелили в 2021 году. Джозефу дали пожизненный срок, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, Джозеф стал третьим из 11 подозреваемых, задержанных по делу об убийстве Моиза, которому вынесли приговор. Суд над экс-сенатором проходил в США, поскольку планы по устранению конкурента он реализовывал в том числе в штате Флорида, где нанимал сообщников с целью похищения или убийства президента Гаити.

Джон Джоэль Джозеф в прошлом был известным политиком и одним из главных оппонентов президента Моиза. В июне 2023 года его депортировали в США с Ямайки по обвинению в заговоре с целью убийства. Следствие установило, что Джозеф участвовал в преступной схеме, которая завершилась убийством Жовенеля Моиза в июле 2021 года в столице Гаити Порт-о-Пренсе.

Джозеф обратился к правительству США с прошением о смягчении наказания, пообещав сотрудничать со следствием. В ходе процесса бывший сенатор умолял о снисхождении и уверял, что не хотел убивать своего главного политического конкурента, а изначальные планы, которые он строил против Жовенеля Моиза, "вышли из-под контроля". Однако суд в Майами вынес обвиняемому максимально суровый приговор.

Еще двух соучастников заговора – бизнесмена Родольфа Жаара и бывшего офицера колумбийской армии Германа Алехандро Риверу Гарсию – ранее также приговорили к пожизненному заключению. Другой сообщник Джозефа признан виновным, окончательный приговор ему вынесут в феврале 2024 года.

Ранее сообщалось, что Джозефа обвиняли в помощи убийцам Моиза – следствие установило, что он предоставил заговорщикам огнестрельное оружие и автомобили.

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