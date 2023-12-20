Пожизненный срок за убийство президента Гаити дали его главному конкуренту
Как сообщает The Guardian, Джозеф стал третьим из 11 подозреваемых, задержанных по делу об убийстве Моиза, которому вынесли приговор. Суд над экс-сенатором проходил в США, поскольку планы по устранению конкурента он реализовывал в том числе в штате Флорида, где нанимал сообщников с целью похищения или убийства президента Гаити.
Джон Джоэль Джозеф в прошлом был известным политиком и одним из главных оппонентов президента Моиза. В июне 2023 года его депортировали в США с Ямайки по обвинению в заговоре с целью убийства. Следствие установило, что Джозеф участвовал в преступной схеме, которая завершилась убийством Жовенеля Моиза в июле 2021 года в столице Гаити Порт-о-Пренсе.
Джозеф обратился к правительству США с прошением о смягчении наказания, пообещав сотрудничать со следствием. В ходе процесса бывший сенатор умолял о снисхождении и уверял, что не хотел убивать своего главного политического конкурента, а изначальные планы, которые он строил против Жовенеля Моиза, "вышли из-под контроля". Однако суд в Майами вынес обвиняемому максимально суровый приговор.
Еще двух соучастников заговора – бизнесмена Родольфа Жаара и бывшего офицера колумбийской армии Германа Алехандро Риверу Гарсию – ранее также приговорили к пожизненному заключению. Другой сообщник Джозефа признан виновным, окончательный приговор ему вынесут в феврале 2024 года.
Ранее сообщалось, что Джозефа обвиняли в помощи убийцам Моиза – следствие установило, что он предоставил заговорщикам огнестрельное оружие и автомобили.