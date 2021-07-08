Определены виды деятельности, при которых нужно иметь POS-терминалы

Постановлением Правительства РК от 1 июля 2021 года утвержден перечень отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек или приема платежей с использованием системы мгновенных платежей, сообщает zakon.kz.

Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек (или) приема платежей с использованием системы мгновенных платежей, - говорится в документе.

В перечень вошли следующие виды деятельности:

Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт и техническое обслуживание.

Оптовая и розничная торговля.

Предоставление услуг гостиницами.

Предоставление услуг ресторана, прочие виды организации питания и подача напитков.

Продажа проездных документов (билетов), багажных и грузобагажных квитанций на воздушный и железнодорожный транспорт.

Предоставление услуг по транспортной обработке грузов, складированию и хранению, вспомогательные услуги по транспортировке и услуги по перевозке грузов.

Деятельность туроператоров и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (кроме турагентов).

Деятельность в области страхования.

Деятельность в области здравоохранения.

Деятельность в области образования.

Деятельность по распространению кинофильмов, видео- и телевизионных программ, показ кинофильмов.

Деятельность фитнес-клубов, спортивных клубов, дискотек.

Деятельность по организации азартных игр и заключения пари.

Предоставление услуг по боулингу (кегельбану) и бильярду.

Как отмечается, обеспечение установки и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек или приема платежей с использованием системы мгновенных платежей, не распространяется на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства, продукцией аквакультуры (рыболовства) собственного производства; на деятельность, осуществляемую через нестационарные торговые объекты, находящиеся в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.

При этом указывается, что постановление от 21 октября 2016 года "Об утверждении перечня отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек" утратило силу.

Постановление вводится в действие с 1 июля 2021 года.