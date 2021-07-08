Получить ЭЦП станет проще в Казахстане

Проект облачной электронной цифровой подписи (ЭЦП) упростит процесс получения данной услуги. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин, передает корреспондент zakon.kz.

В первую очередь мы по-прежнему видим, что большинство людей предпочитают обращаться за услугами в ЦОНы. Анализ услуг показал, что лишь шесть услуг охватывают 75% обращений услугополучателей. Только за 2020 года 4,8 млн граждан пришли за ЭЦП. Это 30% от всех обращений. Министерством цифрового развития совместно с АО "НИТ" прорабатывается вопрос по внедрению облачного ЭЦП. Данный проект позволит значительно упростить процесс получения ЭЦП. Мы ожидаем, что это решение станет ключевым для перевода людей на онлайн, - сообщил он на брифинге в СЦК.

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Он напомнил, что с осени 2020 года в мобильном приложении eGov запустили авторизацию и регистрацию посредством биометрических данных.

По его словам, облачное ЭЦП будет доступно по биометрическим данным, но сама система не будет файловой, а ЭЦП будет храниться на удаленных серверах.

И по биометрической идентификации данное ЭЦП будет вызываться и не обязательно постоянно с собой в удостоверении или на флешке, не на компьютере с собой таскать это ЭЦП. То есть люди же теряют флешки, приходят постоянно за обновлением ЭЦП к нам в ЦОНы. В случае в облачным ЭЦП - все это будет храниться в удаленном сервере, и люди при биометрическом подтверждении личности будут автоматически вызывать это ЭЦП и подписывать документы. Ожидаем, что до конца года это будет масштабировано в платформе eGov. Эти занимаются АО "НИТ", которые ответственны за данный портал. Суйениш Абдильдин

Айша Тулеубекова, Нур-Султан