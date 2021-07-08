Какие лазейки используют казахстанцы для сдачи экзамена на права

Некоторые казахстанцы используют разные лазейки для сдачи теоретического экзамена на водительское удостоверение. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин, передает корреспондент zakon.kz.

Популярной услугой в спецЦОНах является выдача водительских удостоверений. Ни для кого не секрет, что некоторые граждане ищут всякого рода лазейки для сдачи теоретического экзамена. К примеру, в экзаменационный класс может зайти другой человек, пытаются использовать различные гаджеты и другие виды спекуляций, - сказал он на брифинге в СЦК.

По его словам, для исключения коррупционных рисков в апреле текущего года в Алматы запущен пилотный проект по сдаче теоретического экзамена совместно с Ustudy.

Он добавил, что проект включает в себя металлодетектор при входе в экзаменационный класс, аудио- и видеофиксацию, биометрическую идентификацию.

Хочу обратить ваше внимание, что после внедрения пилотного проекта количество обращении для сдачи экзаменов в Алматы снизилось в шесть раз - с 532 до 88 в день. Доля успешно пройденных (экзаменов - прим. ред.) снизилась более чем в два раза - с 36,6% до 15,5%. В конце июня текущего года аналогичный проект был запущен в Нур-Султане. До конца года планируется масштабировать данный проект по Казахстану. Суйениш Абдильдин

Айша Тулеубекова, Нур-Султан