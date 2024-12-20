Шпионское оборудование и шпаргалки: на какие хитрости идут казахстанцы при сдаче экзамена на права

К экзамену на знание Правил дорожного движения (ПДД) казахстанцы подходят творчески. В ход идут шпаргалки на ладонях, bluetooth-гарнитуры и другое. Об этом стало известно из заявления пресс-службы госкорпорации "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Для наглядности на странице в социальных сетях "Правительство для граждан" разместило небольшой ролик с ухищрениями казахстанцев, желающих заполучить заветные водительские права.

Специалисты отмечают, что с начала 2024 года на экзаменах было выявлено более 300 нарушений.

"Интересно, многие действительно думают, что руководство и сотрудники Госкорпорации ничего не замечают?!" – звучит вопрос к подписи к видео.

Далее отмечено, что микрокамеры, микронаушники, телефоны и Bluetooth-гарнитуры никак не являются помощниками на тестировании. Это прямое нарушение закона.

"Дорогие будущие водители, проще учить ПДД и сдавать экзамен честно, чем потом рисковать на дороге. Ведь она не терпит ошибок". Пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"

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