Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин сделал заявление о возвращении и жестко ответил журналисту Fox News Мэтту Ричардсону, передает zakon.kz со ссылкой на vesti.kz.

Интригующий пост по поводу своего возвращения на ринг GGG опубликовал на своей странице в Twitter.

When I get in the ring, it will be for my fans and for myself. See you soon. — Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) July 8, 2021

Когда я выйду на ринг, это будет для моих фанатов и для меня самого. Увидимся скоро, - написал он.

Также Головкин отреагировал на пост Мэтта Ричардсона, который написал, что хотел бы увидеть Сауля "Канело" Альвареса в бою против Джермалла Чарло, чем снова с GGG, добавив, что "дело с GGG закончено".

I’d rather watch him against Charlo than GGG again, too. GGG is finished. https://t.co/lk3fWNpxbl — Matt Richardson (@MRichardson713) July 2, 2021

Всем (безразлично - прим. ред.) на то, что ты думаешь. Я бы лучше смотрел на людей, которые чем-то реально занимаются и стоят моего внимания, чем на тех, кто занимается трештокингом и хайпуют на моем имени. Слишком клишированно, - ответил Головкин.

В сентябре 2017 года состоялся первый бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, который завершился скандальной ничьей. Спустя год, в сентябре 2018 года, состоялся повторный поединок между GGG и "Канело", по итогам которого судьи отдали победу Альваресу решением большинства голосов.