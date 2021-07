Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин сделал заявление о возвращении и жестко ответил журналисту Fox News Мэтту Ричардсону, передает zakon.kz со ссылкой на vesti.kz.

Интригующий пост по поводу своего возвращения на ринг GGG опубликовал на своей странице в Twitter.

When I get in the ring, it will be for my fans and for myself. See you soon.