Какой будет погода в Казахстане 9 июля

Прогноз погоды на 9 июля предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

Под влиянием южного циклона на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на западе и северо-западе - сильные дожди. Лишь на крайнем севере страны ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются шквал, град, усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей. РГП "Казгидромет"

В Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-25 м/с, местами - град, шквал.

В Костанайской области местами ожидаются град, шквал, усиление ветра ночью, днем на большей части 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области утром и днем местами ожидаются шквал, пыльная буря, ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

В Атырауской области местами ожидается пыльная буря, на большей части - усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем Павлодарской, Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-25 м/с, в Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются град, шквал, в Туркестанской области местами - пыльная буря.

В Мангистауской области местами ожидаются град, пыльная буря, усиление ветра 15-23 м/с.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях сохраняется очень сильная жара.

На юге Карагандинской области сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"

Читайте также: Как спастись от жары – советы врача