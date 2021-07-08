Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов покинул свой пост, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, Российский футбольный союз (РФС) и Черчесов расторгли контракт.

Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года. президент РФС Александр Дюков

Сборная России на чемпионате Европы по футболу заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Министр спорта РФ Олег Матыцин и Дюков признали результат команды неудовлетворительным.