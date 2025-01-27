Станислав Черчесов покидает пост наставника сборной Казахстана по футболу

Главный тренер сборной Казахстана по футболу, российский специалист Станислав Черчесов досрочно завершил деятельность на своей должности, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба КФФ, трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному решению сторон.

Вместе с Черчесовым сборную Казахстана покидает весь его тренерский штаб. Казахстанская федерация футбола поблагодарила опытного специалиста и его помощников за проделанную работу.

Фото: kff.kz

По информации КФФ, кандидатура нового главного тренера национальной сборной сейчас рассматривается.

61-летний наставник встал у руля сборной Казахстана 3 июня 2024 года. Под его руководством казахстанские футболисты провели шесть матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА, где набрали только одно очко, сыграв вничью со сборной Норвегии.