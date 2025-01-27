Станислав Черчесов покидает пост наставника сборной Казахстана по футболу
Фото: Zakon.kz
Главный тренер сборной Казахстана по футболу, российский специалист Станислав Черчесов досрочно завершил деятельность на своей должности, сообщает Zakon.kz.
Как информирует пресс-служба КФФ, трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному решению сторон.
Вместе с Черчесовым сборную Казахстана покидает весь его тренерский штаб. Казахстанская федерация футбола поблагодарила опытного специалиста и его помощников за проделанную работу.
Фото: kff.kz
По информации КФФ, кандидатура нового главного тренера национальной сборной сейчас рассматривается.
61-летний наставник встал у руля сборной Казахстана 3 июня 2024 года. Под его руководством казахстанские футболисты провели шесть матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА, где набрали только одно очко, сыграв вничью со сборной Норвегии.
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