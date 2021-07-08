Талибы подняли свой флаг на границе с Таджикистаном

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в Казахстане) вывесили свой флаг на афганско-таджикской границе, сообщает zakon.kz.

РИА "Новости", ссылаясь на источник в администрации Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, пишут, что талибы установили флаг на опоре своей стороны моста через реку Пяндж, соединяющего две страны, напротив таджикского КПП "Тем".

В ночь на 5 июля афганские пограничники без боя отдали КПП атакующим талибам. 312 пограничников и военнослужащих успели перейти на территорию Таджикистана через этот мост.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые заняли значительные территории в сельских районах и развернули наступление на крупные города на севере страны. В ООН заявляли, что "Талибан"* захватил 50 районов из 370, сами талибы утверждали, что контролируют уже 70% границы с Таджикистаном.

Обстановка на границе Афганистана и Таджикистана накаляется на фоне вывода войск США и союзников, однако вопрос о вводе российского контингента не обсуждается.

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