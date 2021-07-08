Ситуация в Афганистане: Главные вызовы для стран Центральной Азии

Стремительное продвижение "Талибана" в Афганистане (организация, деятельность которой запрещена в РК), особенно на севере страны, с захватом уездных центров в приграничных с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном районах, отступление групп афганских военных на территорию соседних государств у многих вызывают обеспокоенность, страхи и опасения. Какие вызовы ждут страны Центральной Азии в связи со сложившейся ситуацией, читайте в материале zakon.kz.

К чему стремится "Талибан"

Движение "Талибан" (в переводе с пушту "студенты медресе") официально существует с 1994 года. Начиная с 1996 по 2001 год находилось у власти в Афганистане. После ввода сил международной коалиции во главе с США талибы были свергнуты и вынуждены уйти в глубокое подполье, обосновавшись на территории пакистанского Вазиристана.

Численность группировки, по разным оценкам, варьируется от 50 до 70 тысяч боевиков. Возникающая разница зачастую объяснялась фактом особенностей ментальности местного населения Афганистана, где группировки других экстремистских организаций из числа афганских национальных меньшинств (т.е. не пуштунов) становились под знамена Талибана за определенную плату.

Основной целью движения всегда было возвращение во власть Афганистана. Однако в большинстве случаев, с учетом присутствия иностранного контингента в Афганистане, все их усилия всегда направлялись на удовлетворение лишь банальных нужд: получение под контроль источников заработка на афганской территории, перевооружение своих группировок за счет трофейного оружия, полученного в ходе боев с правительственными войсками.

Исходя из вышеуказанного, можно утверждать, что вывод войск международной коалиции ожидаемо спровоцировал "Талибан" на активные действия. Сейчас, как заявляют сами талибы через свои пресс-службы, они контролируют от 70 до 80 процентов территории страны.

В своем большинстве успех "Талибана" напрямую зависел от отсутствия четкой вертикали власти в Афганистане, а также полноценного контроля над ситуацией за пределами Кабула.

Начиная с мая 2021 года талибам и присоединившимся к ним группировкам других экстремистских организаций удалось быстро установить контроль над северными регионами страны, в числе которых и приграничные районы с Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном (провинции Бадахшан, Тахар, Кундуз, Баглан, Балх, Джаузджан, Фарьяб, Сари-Пуль).

Однако, как отметил российский ученый-востоковед, эксперт по Центральной Азии и Афганистану Александр Князев в разговоре с корреспондентом zakon.kz, наступление "Талибана", точнее, обострение военной ситуации в Афганистане, приближается к своей кульминации.

Да, талибы взяли под свой контроль значительные территории, но при этом им не удается захватить ни одного крупного города, тем более - ни одного города, имеющего большое политическое, экономическое и военно-стратегическое значение. Не удалось установить и серьезного контроля над большинством основных коммуникаций в стране. Я думаю, что уже подошел тот момент, когда наступление начнет захлебываться. У "Талибана" просто будет недостаточно ресурсов для того, чтобы удерживать и контролировать завоеванные территории. Допускаю, что такой задачи руководство движения перед собой и не ставило. Возможно, и смысл-то этого наступления состоит преимущественно в том, чтобы заработать больше дивидендов на тех переговорах, которые, несомненно, будут продолжены. Талибам хочется диктовать свои условия с более сильной позиции в ходе переговоров. Поэтому если не будет каких-то новых провоцирующих факторов возникать, интенсивность боевых действий пойдет на спад, - считает эксперт.

Подобной позиции придерживается и политический обозреватель "Интерфакса" в Таджикистане, специалист по вопросам Афганистана Ильхом Нарзиев.

После возвращения президентом Афганистана Ашрафом Гани на пост главы оборонного ведомства Бисмиллы Мухаммади, бывшего заместителя министра обороны "северного альянса", афганская армия постепенно начала восстанавливать утраченную коммуникацию и контроль над своими подразделениями, в том числе над центром 217 армейского корпуса АНА, в чьей зоне ответственности сейчас идут боевые действия. При его прямом участии постепенно начали формироваться группировки ополченцев, которые активно противостоят боевикам. Непосредственное содействие в этом ему оказывают: бывший губернатор провинции Балх Ато Мохаммад Нур, бывший губернатор провинции Герат Исмаил Хан, депутат Вулеси Джирга Хаджи Хазрат Али, сторонники бывшего полевого командира "северного альянса" Амонуллы Гузара и т.д. В результате им удалось отстоять стратегически важные города Талукан провинции Тахар, окрестности города Кундуз, а также отбить у талибов уезд Кальдар провинции Балх, - говорит таджикский обозреватель.

Получив под контроль большую часть территорий страны без признания в качестве политической силы в Афганистане со стороны международного сообщества либо стран региона, талибам удержать власть на долгое время не удастся. Единственным выходом для них является мирный переговорный процесс, а благодаря полученным позициям в ходе наступательных действий талибы получают хорошие преференции.

Мирный переговорный процесс

Приграничные с Афганистаном государства, включая представителей выходящих из Исламской Республики сил международной коалиции, осознают, что урегулировать ситуацию без участия талибов в переговорном процессе невозможно.

Поэтому заинтересованные в этом мировые и региональные акторы уже включились в негласную борьбу за миротворческую площадку.

Первыми начали продавливать данный вопрос США. Так, специальный представитель Соединенных Штатов по вопросам Афганистана Залмай Халилзад в конце июня уже провел встречу с главой офиса талибов в Катаре муллой Абдул Гани Барадаром.

Конкурентами Соединенным Штатам могут выступить Иран, Китай и Россия. В качестве подтверждения можно взять за основу комментарий профессора Александра Князева.

Первые "звонки" возвращения к переговорам уже есть - главный спикер "Талибана" Забиулла Муджахид уже делает доброжелательные заявления в адрес Таджикистана и других соседних стран, выражает готовность руководителей движения прибыть на переговоры в Москву, если, конечно, пригласят и так далее. Более того, по инициативе иранского руководства в Тегеране идет диалог между делегацией "Талибана" - с одной стороны, и делегацией из Кабула с участием представителей правительства и неправительственного политического сектора - с другой, - отметил эксперт.

Вызовы и угрозы

Несмотря на то, что в сегодняшние планы "Талибана", исходя из его основной концепции, масштабный поход на территории соседних государств не входит, угрозы для стран Центральной Азии все же сохраняются.

В первую очередь активизация боевых действий на севере Афганистана в приграничных с Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном районах может повлиять на формирование постоянного потока беженцев.

Согласно сделанным заявлениям главы ГБАО Таджикистана Ёдгора Файзова, республика уже начала принимать афганских беженцев, число которых на сегодня составляет более тысячи человек. Общее число беженцев, которое готовы принять в Таджикистане, - около 10 тысяч.

Также с просьбой принять афганских беженцев численностью до 9 тысяч человек у себя на территории обратились из Администрации президента США в адрес руководства Узбекистана и Казахстана. Естественно, на первый взгляд, это благое дело. Однако в этом и может скрываться основная угроза.

Ни для кого не секрет, что под видом беженцев в страны Центральной Азии могут активно проникать различные деструктивные элементы, включая боевиков радикально-экстремистских групп, ранее входивших в состав ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РК).

Их, к слову, долгое время различными путями перебрасывали из Сирии и Ирака в Афганистан, однако с учетом ментальности афганского населения "беженцы" не прижились. Правда, никуда и не делись. Согласно сообщениям различных афганских СМИ, бывшие члены ИГИЛ нашли пристанище в провинциях Нангархар и Кунар, где и могут ждать своего часа.

Помимо присутствия в Афганистане ИГИЛ, в приграничных с Таджикистаном и Узбекистаном районах на стороне талибов воюют выходцы из стран Центральной Азии, представляющие группировки "Джамаат Ансаруллох", бывшего "Исламского Движения Узбекистана" и "Союз исламского джихада", а также "ИПВТ". К слову, в Душанбе вообще считают "Джамаат Ансаруллох" боевым крылом запрещенной в Таджикистане организации "ПИВТ" (партия исламского возрождения Таджикистана).

На фоне этого регион может столкнуться с очередным вызовом, где и сможет проявить себя выстраиваемая долгие годы система коллективной безопасности.

В первую очередь, помимо двусторонних договоров, а также в рамках ШОС и ОДКБ, у России на территории Таджикистана размещена 201-я военная база, силы которой в Москве готовы использовать для защиты государственных границ Таджикистана. Также на территории Кыргызстана размещена полноценная авиабаза "Кант".

В полной боевой готовности с момента начала боевых действий в узбекско-афганском и таджикско-афганском приграничье находятся и силовые структуры Узбекистана, которые на сегодня обладают самым защищенным участком государственных границ с Афганистаном. Естественно, при необходимости на помощь Душанбе всегда будет готов прийти Казахстан.

Части и подразделения ВС РК неоднократно участвовали в миротворческих миссиях, в том числе, в Ираке и Ливане. Кроме того, Казахстан с 1993 по 2001 год на постоянной основе отправлял в Таджикистан свободный батальон для охраны таджикско-афганской границы. Дополнительно Казахстан выразил готовность оказать партнерам по региону и военно-техническую помощь.

Олег Васильев