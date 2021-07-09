Микромобильный транспорт: Надо ли бороться с самокатчиками?

Двухколесные транспортные средства продолжают завоевывать казахстанские мегаполисы, вызывая сильное раздражение как автомобилистов, так и пешеходов. Ситуация для Казахстана совершенно новая, и в обществе не прекращаются горячие споры - что же теперь с ней делать. В проблеме разбирался корреспондент портала zakon.kz.

Пока одни казахстанцы просят власти вкладывать больше средств в развитие инфраструктуры для микромобильного транспорта (велосипеды, электросамокаты, мопеды), другие требуют вообще запретить его передвижение в городах или максимально ужесточить правила дорожного движения. Последние ссылаются на то, что новые виды транспорта провоцируют аварии на дорогах и являются источником повышенной опасности для пешеходов.

Очевидно одно: велосипедов, электросамокатов и мопедов в городах Казахстана с каждым годом будет все больше. Внештатный советник акима Алматы по развитию микромобильного транспорта Ануар Джусупов уверен: любые новые веяния, новые технологии, ломающие привычный уклад жизни, сталкиваются с критикой, призывами и попытками помешать их распространению и вернуть все, как было. Когда появляется новая инфраструктура, то требуется три-четыре года, чтобы люди начали активно ею пользоваться. Именно так и произошло в Алматы.

Если говорить об Алматы, то у городской администрации изначально не было стратегии развития микромобильного транспорта, понимания, как вообще с ним работать. И теперь существующая инфраструктура оказалась не способна удовлетворить растущие потребности пользователей микромобильных средств передвижения, и те вынуждены ездить по автотрассам и тротуарам, - говорит Ануар Джусупов.

Но, несмотря ни на что, количество людей, передвигающихся на двухколесном транспорте, продолжает расти. Это связано с несколькими факторами, считает Ануар Джусупов.

Во-первых, в городе начала строиться инфраструктура, особенно в центральных районах - здесь можно ездить на велосипеде или самокате, практически не выезжая на проезжую часть. Во-вторых, в Алматы появилась система недорогого муниципального велопроката. В-третьих, в Казахстан зашли международные курьерские службы, чьи сотрудники активно используют двухколесный транспорт. Кроме того, большое влияние оказали пандемия и введение карантина, когда на общественном транспорте ездить стало нежелательно, а передвижение на личных авто было ограничено.

Жительница Алматы Марина Рузматова рассказывает, что уже два года перемещается на электросамокате и считает его лучшим транспортным средством для города.

Мне нужно ездить от дома до работы 14 километров. На самокате этот путь занимает 30 минут, на машине - час по пробкам. По делам, за покупками тоже езжу на самокате. Не нужно искать парковку. Просто заношу самокат в супермаркет, пристегиваю возле охраны. Если нужно срочно добраться в какую-то отдаленную часть города, я вызываю такси и закидываю самокат в багажник. Можно заносить его и в автобус, хотя многие водители и пассажиры этим недовольны. Но я им объясняю, что у самоката села батарея, и извиняюсь за неудобства. В целом за два года самокат окупил потраченные на него деньги минимум раза в четыре, - говорит Марина.

Отдельно стоит отметить появление в прошлом году в южной столице сервисов поминутной аренды электросамокатов (кикшеринга). Это дало многим горожанам возможность распробовать для себя новый вид транспорта, не тратясь на его покупку. В этом году в Алматы появилось еще два новых сервиса.

Стоимость аренды самоката зависит от сервиса и используемого тарифа. В прошлом году брать и парковать самокаты можно было только на специальных стоянках, теперь их разрешается оставлять практически где угодно. Это называется «бесстанционный шеринг».

Однако внедрение нового правила породило и новое явление - хаотично разбросанные по городу самокаты, валяющиеся на обочинах, тротуарах, велодорожках, газонах и пр. По словам представителей арендных сервисов, они пытаются с этим бороться. Злостным «разбрасывателям» могут даже вчинить «штраф».

Представители кикшеринговых компаний считают, что в городе нужно выделить отдельные участки, где можно оставлять самокаты. И сейчас такая работа ведется совместно с акиматом.

Только арендных электросамокатов в Алматы насчитывается более 2,5 тысячи. Число личных подсчитать не представляется возможным. Электросамокатный бум задвинул в сторону проблемы велосипедного транспорта, которые также требуют внимания.

Основатель общественного движения «Велосообщество Казахстана» Думан Капасов признает: конфликты велосипедистов с автомобилистами и пешеходами - не редкость. Причем зачинщиками могут быть и одни, и другие, и третьи. Велосипедисты могут гонять по тротуарам и лавировать в потоке машин. Порой вынужденно, так как иногда это единственная возможность проехать.

У велосипедистов также имеются встречные претензии: на велополосах, не защищенных специальными боллардами, то и дело паркуются машины. А по выделенным велодорожкам любят прохаживаться пешеходы, в частности, мамы с колясками, - говорит Думан Капасов.

Когда велосипедисты едут по краю шоссе, их частенько подрезают, прижимают, требуют съехать с дороги. Случается, что автомобилисты не глядя открывают двери машин, а в это время сзади движется велосипедист.

- Вопрос развития микромобильного транспорта уже пора решать не только на местном, но и на республиканском уровне. Правительству следует собрать экспертов в этой сфере и разработать новые правила, регулирующие езду по городу на двухколесном транспорте, - заявляет Ануар Джусупов.

И в этом плане самое важное - это создание продуманной, качественной комплексной инфраструктуры. Тогда пользователи двухколесного транспорта будут ездить по своим дорожкам, не мешая ни автомобилистам, ни пешеходам.

Второй необходимый момент - постоянная разъяснительная работа с пользователями микромобильного транспорта. Ею должны заниматься госорганы, общественные объединения и, конечно же, шеринговые компании. И начинать нужно с элементарного уважения к пешеходам, потому что тротуары - это их территория. По существующим правилам на микромобильном транспорте можно ехать по тротуару, но не создавая проблем для пешеходов: сбавлять скорость, если подъезжаешь к пешеходам, или вежливо попросить уступить дорогу.

И, пожалуй, главное - необходимо переработать правила дорожного движения, которые позволят, в том числе, разделить сами микромобильные средства передвижения на отдельные категории. Ведь сегодня есть как небольшие 20-килограммовые самокаты с максимальной скоростью 25 км/час, так и 80-килограммовые, способные разгоняться свыше 100 км/час. И понятно, что такому транспорту не место не только на тротуаре, но и на велодорожке: он должен ездить по дорогам наравне с обычным транспортом.

Данил Утюпин