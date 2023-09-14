В Алматы появятся полицейские-самокатчики

В Алматы растет количество аварий с участием самокатчиков. В связи с этим полицейских хотят пересадить на самокаты, чтобы было легче ловить нарушителей на двухколесном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал КТК, полицейским планируют выдавать аналогичный транспорт, чтобы было легче догонять непорядочных самокатчиков.

"Новшество ввели пока только в тестовом режиме и в одном районе. Но, возможно, уже скоро появится сразу несколько таких мобильных групп, чтобы они могли патрулировать все городские парки и скверы", – говорится в сюжете.

Автомобилисты жалуются, что большинство самокатчиков и мопедистов вообще не соблюдают правила дорожного движения: выезжают за стоп-линию, неправильно обгоняют, подрезают, поворачивают с крайнего левого ряда направо и наоборот.

Также возмущаются пешеходы, что из-за двухколесного транспорта стало невозможно спокойно пройти по тротуарам.

По словам официального представителя Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, иногда самокатчики пытаются уйти от преследования по тротуару.

"Конечно же, полицейская машина не заскочит на тротуар. В некоторых случаях, если, конечно, позволяет инфраструктура, позволяет обстановка, полицейские в пешем порядке догоняют. Но знаете, это как раз то, о чем сейчас задумываемся. В парковых зонах, возможно, пешим патрульным будут выделены самокаты для того, чтобы они осуществляли охрану правопорядка", – отметила она.

По данным ДП Алматы, с начала года в южной столице зафиксировали около 7 тыс. нарушений самокатчиками. Но если раньше их наказывали как иных участников дорожного движения, то теперь – как обычных водителей. С 30 августа оштрафовали 78 любителей самокатов.

За восемь месяцев в городе зарегистрировали 18 ДТП с участием самокатчиков. Один пострадавший скончался, 17 получили увечья. С мопедистами ситуация гораздо хуже: 223 аварии, двое погибших и 240 травмированных.

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Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Казахстана приказом от 31 августа 2023 года внес изменения и дополнения в Правила дорожного движения касательно езды электросамокатов и мопедов. Таким образом, в стране обновили ПДД, ужесточив требования к электросамокатам и мопедам.