Антиковидный бюджет РК - выявлено 104 правонарушения

Выявлено 104 коррупционных правонарушения, связанных с расходованием средств на борьбу с пандемией. Об этом заявил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что продолжают иметь место факты злоупотреблений и хищений при закупе медоборудования.

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К примеру, в Шымкенте осужден заместитель руководителя Управления здравоохранения Мырзакулов по факту приобретения медицинской техники по завышенным ценам через аффилированные компании. Ущерб составил 1,5 млрд тенге. За аналогичные факты в Мангистауской области осуждена руководитель Управления здравоохранения Жаманбаева, - сказал Ахметжанов на коллегии Антикора по итогам работы в первом полугодии.

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Также он рассказал о контроле за целевым распределением надбавок медработникам. Здесь выявляются факты начисления надбавок лицам, не отнесенным к группе риска, приписка отработанных часов и поборы руководителей с простых врачей.

В частности, в Алматинской области главврач районной Енбекшиказахской больницы и два его заместителя организовали схему получения систематических взяток от подчиненных за установление надбавок.

В целом, по словам председателя Антикора, в этой сфере выявлено 104 коррупционных правонарушения.