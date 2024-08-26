В Алматинской области расширят границы города Есик
Из документа следует, что общая площадь границы (предела) города Есик Енбекшиказахского района Алматинской области сейчас составляет 2529,64 гектара, в связи с чем вносится предложение в областной акимат Алматинской области и областной маслихат Алматинской области о рассмотрении вопроса по изменению границы (предела) города Есик Енбекшиказахского района Алматинской области на общую площадь в 4228, 54 гектара.
Расширить площадь города планируется за счет присоединения села Байтерек.
Город Есик (Иссык) – районный центр Енбекшиказахского района Алматинской области.
Село Байтерек расположено в Енбекшиказахском районе Алматинской области Казахстана. До 6 декабря 2015 года носило название Новоалексеевка. Это административный центр Байтерекского сельского округа. Расположено в 20 км к востоку от Алматы.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 сентября.