В Алматинской области расширят границы города Есик

Подготовлено постановление акимата Енбекшиказахского района и решение районного маслихата района "Об изменении границы (предела) города Есик Енбекшиказахского района Алматинской области", сообщает Zakon.kz.

Из документа следует, что общая площадь границы (предела) города Есик Енбекшиказахского района Алматинской области сейчас составляет 2529,64 гектара, в связи с чем вносится предложение в областной акимат Алматинской области и областной маслихат Алматинской области о рассмотрении вопроса по изменению границы (предела) города Есик Енбекшиказахского района Алматинской области на общую площадь в 4228, 54 гектара.

Расширить площадь города планируется за счет присоединения села Байтерек.

Город Есик (Иссык) – районный центр Енбекшиказахского района Алматинской области.

Село Байтерек расположено в Енбекшиказахском районе Алматинской области Казахстана. До 6 декабря 2015 года носило название Новоалексеевка. Это административный центр Байтерекского сельского округа. Расположено в 20 км к востоку от Алматы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 сентября.