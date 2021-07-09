Отправит ли Казахстан своих солдат на границу с Афганистаном

Будут ли отправлять казахстанских миротворцев на таджикско-афганскую границу в случае обострения ситуации в Афганистане? Об этом рассказал на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Для того, чтобы отправить свой какой-то контингент для обеспечения и поддержания международного мира и безопасности, нам необходимо выполнить несколько условий. Одно из условий - это прежде всего официальное обращение одной из сторон стран ОДКБ для оказания практической помощи, - сказал Дандыбаев.

Во-вторых, требуется решение на уровне Совета коллективной безопасности и ратификация парламентом.

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Лишь с разрешения парламента нашей страны будет направление какого-либо ограниченного контингента для выполнения своей международной миссии. При выполнении этих условий мы, соответственно, будем готовы для выполнения своих международных обязательств, - уточнил он.

7 июля власти Таджикистана запросили помощи у стран-членов ОДКБ из-за ситуации на границе с Афганистаном, которая сложилась после вывода из региона американских войск. По словам постпреда страны при организации Хасана Султонова, граница между двумя государствами представляет собой труднодоступную горную местность и в одиночку контролировать ее для руководства Таджикистана в настоящих условиях затруднительно.

Оксана Скибан, Нур-Султан