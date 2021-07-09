Назначен заведующий сектором пресс-службы Президента РК

9 июля 2021, 18:33
Фото: facebook.com

Мурат Нурбаев назначен заведующим сектором пресс-службы Президента Казахстана, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь Берик Уали.

Мурат Нурбаев в 2004 году окончил КазНУ им. Аль-Фараби по специальности «Журналистика», в 2006 году - магистратуру по этой специальности. В разные годы работал журналистом, редактором телеканалов «31 канал», «Казахстан», «Астана», «7 канал». Занимал должности руководителя пресс-службы АО «Банк развития Казахстана», пресс-секретаря министра труда и социальной защиты населения, руководителя пресс-службы группы компаний «Алтын Қыран», консультанта пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития, консультанта, инспектора пресс-службы Президента РК, - написал он в Facebook.


Ранее эту должность занимал Канат Искаков. Теперь он председатель Комитета информации МИОР РК.


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