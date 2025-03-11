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События

Канат Кульшманов назначен заведующим отделом по коммуникациям Администрации президента РК

Канат Кульшманов, назначен заведующим Отделом по коммуникациям Администрации президента РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 15:32 Фото: primeminister.kz
Назначен новый заведующий отделом по коммуникациям Администрации президента Казахстана. Им стал Канат Кульшманов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 марта 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Распоряжением главы государства Кульшманов Канат Амангельдинович назначен заведующим Отделом по коммуникациям Администрации Президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Канат Кульшманов родился 5 сентября 1987 года в Аркалыке. Окончил ЕНУ им. Л. Гумилева по специальности "журналистика". Имеет ученую степень доктора PhD.

Трудовую деятельность начал в 2007 году корреспондентом информационного агентства "Казинформ". В разные годы работал пресс-секретарем акима Актюбинской области, директором департамента по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, заместителем руководителя аппарата акима Жамбылской области. С июня 2021 года – руководитель пресс-службы АО "НК "КазМунайГаз". 11 апреля 2022 года была назначен и. о. руководителя пресс-службы премьер-министра РК. Также занимал должность руководителя пресс-службы правительства РК (с февраля 2023 года по март 2024-го).

До нового назначения с марта 2024 года по март 2025-го был заместителем заведующего отделом по коммуникациям Администрации президента РК.

С 9 марта 2024 года должность заведующего отделом по коммуникациям Администрации президента РК занимал Арман Кырыкбаев. 24 февраля 2025 года он назначен помощником президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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