Канат Кульшманов назначен заведующим отделом по коммуникациям Администрации президента РК

Назначен новый заведующий отделом по коммуникациям Администрации президента Казахстана. Им стал Канат Кульшманов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 марта 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Распоряжением главы государства Кульшманов Канат Амангельдинович назначен заведующим Отделом по коммуникациям Администрации Президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Канат Кульшманов родился 5 сентября 1987 года в Аркалыке. Окончил ЕНУ им. Л. Гумилева по специальности "журналистика". Имеет ученую степень доктора PhD.

Трудовую деятельность начал в 2007 году корреспондентом информационного агентства "Казинформ". В разные годы работал пресс-секретарем акима Актюбинской области, директором департамента по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, заместителем руководителя аппарата акима Жамбылской области. С июня 2021 года – руководитель пресс-службы АО "НК "КазМунайГаз". 11 апреля 2022 года была назначен и. о. руководителя пресс-службы премьер-министра РК. Также занимал должность руководителя пресс-службы правительства РК (с февраля 2023 года по март 2024-го).

До нового назначения с марта 2024 года по март 2025-го был заместителем заведующего отделом по коммуникациям Администрации президента РК.

С 9 марта 2024 года должность заведующего отделом по коммуникациям Администрации президента РК занимал Арман Кырыкбаев. 24 февраля 2025 года он назначен помощником президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.