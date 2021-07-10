АЗС Казахстана заподозрили в ценовом сговоре

Выявлены признаки ценового сговора у ряда розничных реализаторов дизельного топлива в 7 регионах Казахстана, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по защите и развитию конкуренции РК.
В нарушении антимонопольного законодательства заподозрили:
Территориальные подразделения АЗРК вынесли 17 уведомлений, в которых требуют устранить признаки антиконкурентных согласованных действий и снизить цены. Срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней со дня его получения. Неисполнение уведомления является основанием для проведения антимонопольного расследования.
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