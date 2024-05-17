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Законодательство РК

Антимонопольщики судятся с операторами мобильной связи из-за ценового сговора

Антимонопольщики судятся с операторами мобильной связи из-за ценового сговора, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 14:18 Фото: unsplash
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров на пресс-конференции 17 мая озвучил, что три оператора мобильной связи, сговорившись, подняли цены на свои тарифы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Марата Омарова, было очень много жалоб к концу 2023 года на операторов мобильной связи.

"Мы видели, что на рынке, особенно мобильного интернета, было резкое подорожание цен со стороны определенных операторов. Тарифы на мобильный интернет не регулируются сегодня никем. Мы сегодня видим, что тарифы растут, мы открыли проверки в отношении всех трех операторов – Kcell, Tele2/Altel, Beeline", – дополнил спикер.

Он отметил, что сейчас заканчивается проверка, подводятся итоги и уже начаты определенные судебные процессы.

"Как так, рынок не регулировался, у нас не было данных, почему "полетел" тариф, почему инвестиционная часть вырастает, почему от чистой прибыли определенные суммы на инвестиции не выделялись. Сейчас мы первые данные берем. Предварительные результаты (назвать. – Прим. авт.) я не могу, идут судебные процессы. Мы видим признаки нарушения антимонопольного законодательства, сейчас заканчиваем свой анализ. Это достаточно долго, давайте наберемся терпения", – продолжил Марат Омаров.

Также он озвучил, что цель агентства – разобраться в справедливом ценообразовании, и не было ли со стороны компании хищнического ценообразования, не завышали ли необоснованно цены и не нарушали ли они антимонопольное законодательство.

"Расследование началось в декабре 2023 года. Мы доказываем, что три компании в сговоре одновременно подняли цены. В суде мы доказываем сегодня вот этот факт, что это было согласовано, что не было причины поднимать цены до такого уровня. Суд будет разбираться в этих деталях", – резюмировал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

2 мая стало известно, что в Казахстане появятся новые операторы связи и их тарифы будут дешевле.

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