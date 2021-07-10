Глава Казахстана считает нарекания в отношении платных дорог справедливыми

Президент Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание Правительства Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

По мнению Президента, качество ремонта дорог вызывает справедливые нарекания. Это особенно актуально в отношении платных дорог.

Недавние протесты дальнобойщиков и перевозчиков - тому подтверждение. Введение платных дорог - это правильное решение, соответствующее общемировой практике. Строить дороги только за счет бюджета в такой огромной стране невозможно. Кроме того, Казахстан должен зарабатывать на транзите. Но для этого важно обеспечить высокое качество таких дорог и отличный придорожный сервис. Бизнес и граждане должны понимать и, что называется, "чувствовать" новое качество дорожной инфраструктуры. Прошу Правительство держать данный вопрос на особом контроле, - сказал глава государства.

31 мая сообщалось, что на западе Казахстана двое суток протестовали дальнобойщики. В Актобе, Актау и Уральске водители большегрузов выступили против платных трасс. Они убеждены, что 25 тенге за километр - неоправданная цена для разбитых дорог.