Казахстанские школьники вернутся к прежнему формату обучения - Токаев

10 июля 2021, 17:04
Фото: diapazon.kz

Глава государства указал на то, что пандемия негативно сказалась на качестве образования. Поэтому требуется устранить недостатки, допущенные в прошлом учебном году, и не отстать в новом учебном году, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Единственный выход - переход к прежнему формату обучения. Поручаю Правительству обеспечить возвращение учащихся и студентов к традиционному формату обучения в новом учебном году. Понятно, что в условиях появления новых штаммов коронавируса выполнить эту задачу нелегко, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В связи с этим он считает необходимым разработать комплексный подход, который максимально обеспечит защиту учащихся и учителей.


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