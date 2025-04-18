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Политика

Треть школьников не прошли ЕНТ в Мангистау: Токаев назвал тревожные цифры

совещание, Токаев, Мангистау, образование, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 17:45 Фото: akorda.kz
На совещании по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность повышения качества образования. Несмотря на принятые меры по улучшению качества образования в регионе, результаты работы неутешительны, сообщает Zakon.kz.

По его словам, охват детей дошкольным обучением от 2 до 6 лет составляет 93,9%. Вместе с тем сохраняется еще дефицит мест – в очереди стоят около 3,5 тысячи детей.

"Есть проблемы с качеством образования. В прошлом году для оценки уровня школьного образования в области был проведен специальный тест. В результате 37% детей показали низкие результаты качества знаний. Более того, по результатам ЕНТ 2024 года практически 1,5 тысячи выпускников (20%) не смогли преодолеть пороговый уровень, что является одним из худших результатов по республике".Касым-Жомарт Токаев

Далее он уточнил, что в январском ЕНТ текущего года треть учащихся из более 8 тысяч участников не преодолела пороговый показатель.

"Имеются серьезные проблемы в разрыве качества знаний между сельскими и городскими школами региона, в том числе между Актау и Жанаозеном. Сохраняется дефицит ученических мест – около 14 тысяч".Касым-Жомарт Токаев

Также до сих пор не решена проблема трехсменных и аварийных школ.

"Фонду "Самрук-Қазына" совместно с акиматом области следует ускорить строительство комфортных школ. Наряду с этим необходимо продолжить строительство качественных стандартных школ. В целях решения проблемных вопросов принята Региональная дорожная карта по развитию системы образования Мангистауской области на 2023-2029 годы. Однако конкретных результатов еще нет. Необходимо активизировать усилия по ее качественному и полному исполнению".Касым-Жомарт Токаев

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 17:45
Главную проблему Мангистау озвучил Токаев

Также Токаев раскритиковал правительство за несвоевременное строительство ГПЗ в Жанаозене. Об этом подробнее читайте по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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