Дело об изнасиловании ученика в Актобе: директора школы отстранили от работы

После заявления родных семилетнего школьника о насилии от занимаемых должностей отстранены директор и заместитель директора школы, передает zakon.kz.

В пресс-службе Минобразования РК рассказали, что Председатель Комитета по охране прав детей Есенгазы Имангалиев и советник министра образования и науки РК Раиса Шер выехали в Актюбинскую область и посетили семью ребенка. Они ознакомились с состоянием ребенка и узнали, какая помощь требуется мальчику и его родным. Мальчику будет оказана всесторонняя помощь, в том числе и психологическая.

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Управление образования акимата Актюбинской области своевременно не проинформировало МОН об обращении родителей школьника. Администрация школы не провела необходимую работу и не обратила должного внимания на обращение родных. Все управления образования при акиматах должны держать на контроле происходящее в школах и знать, что происходит в их регионах. Каждому ребенку должно быть комфортно в школе. Безучастность и равнодушие абсолютно недопустимы, - отметил Имангалиев

Также представители МОН РК провели совещание с участием заместителя акима Актюбинской области, руководства Управления образования акимата Актюбинской области, представителей правоохранительных органов и Попечительского совета. На нем было озвучено решение об отстранении от должностей директора и заместителя директора школы в связи со случившимся до полного выяснения обстоятельств.

Местным исполнительным органам даны поручения по усилению мер безопасности в отношении несовершеннолетних, профилактических работ в этом направлении и проведению тщательной проверки работы камер видеонаблюдения в организациях образования.

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Комиссии по делам несовершеннолетних Актюбинской области под председательством заместителя акима дано поручение вести профилактические работы по борьбе с насилием среди несовершеннолетних с выработкой комплекса мер по недопущению подобных случаев.

Как уточняется, ранее Департамент по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области начал служебное расследование в отношении работников школы. В настоящее время по данному факту ведется следствие.

7 июля появилась информация об изнасиловании ребенка старшеклассниками. По словам бабушки, когда ее внук опаздывал на уроки, он объяснял учителям, что его бьют в туалете, но первоклассника никто не хотел слушать. Родители написали заявление в полицию и потребовали изучить записи с камер видеонаблюдения. На что в школе ответили: запись не ведется, оборудование на ремонте.

8 июля ЧП прокомментировали в Комитете по охране прав детей. В тексте говорится, что Управление образования акимата Актюбинской области ранее не информировало Комитет о факте обращения родителей ребенка.