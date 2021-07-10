Состояние Мамонова резко ухудшилось

Как стало известно, состояние известного российского музыканта и актера Петра Мамонова крайне тяжелое. Пока никаких прогнозов доктора не дают, у актера поражение легких более 80%, передает zakon.kz со ссылкой на kp.ru.

Состояние Петра Мамонова - сопор (медикаментозный сон. - Прим. автора). Вполне возможно, что скоро его будут подключать к аппарату искусственной почки. На фоне пневмонии у Петра Николаевича развилась полиорганная недостаточность, - рассказал изданию источник в здравоохранении Москвы.

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Как уточняется, синдром полиорганной недостаточности развивается в результате нарушения функций нескольких органов. А у Мамонова есть сопутствующие заболевания. Два года назад он попал в больницу с обширным инфарктом, пережил сложнейшую операцию и вернулся к полноценной жизни, хотя прогнозы были пессимистичные. Поэтому его супруга Ольга Мамонова надеется, что и в этот раз муж справится.

Будем молиться, - недавно сказала она.

К слову, жена лидера группы "Звуки Му" на днях рассказала, что они с мужем не прививались от ковида: "Я уговаривала, а он не хотел".

Мамонова каждый день на связи с врачами и вместе с поклонниками знаменитого артиста ждет хороших новостей о состоянии его здоровья.

70-летнего Петра Мамонова увезли в больницу с коронавирусом еще 27 июня. У основателя группы "Звуки Му", поэта и актера, уже было обширное поражение легких, поэтому его положили сразу в реанимацию. А 2 июля музыканта ввели в искусственную кому, он находится на аппарате ИВЛ.