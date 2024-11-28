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Состояние российского певца Андрея Губина резко ухудшилось

Состояние Андрея Губина ухудшилось, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 04:59 Фото: Komsomolskaya Pravda
После августовской "Новой волны" в Сочи появилась надежда на то, что 50-летний российский певец Андрей Губин вернется на большую сцену после многолетнего затишья, сообщает Zakon.kz.

Долгожданное возвращение откладывается. Недавно артист, испытывающий проблемы со здоровьем, признался в беседе с журналистами, что у него сильно болит все тело, да и вообще ухудшилось состояние в целом. При этом точный диагноз кумира нулевых никто определить не может. Не так давно публика заподозрила у него проблемы психологического плана.

"Я поврежденный человек, понимаете?! И я этого не стесняюсь. Я стал выглядеть очень плохо. Был просто страшным! И сейчас страшный. Но знаю, что интеллект у меня в порядке, глаза выражают меня, но это только глаза. Сейчас у меня только они и работают… Живу я один, мало с кем общаюсь. Из-за этого ходят слухи, что я живу затворником. Но это не так. Мой номер телефона вот уже много лет тот же самый. Кто хочет, может до меня дозвониться, даже приехать, если такую цель поставит", – сетовал исполнитель в интервью на "Центральном телевидении".

Около полутора месяцев назад с Андреем Губиным в одном из заведений столицы встречался композитор Игорь Крутой. Тогда российский автор песен был полон надежд, что Губин вновь напомнит о себе широкой публике.

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