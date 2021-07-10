После "возвращения Крыма" Украина планирует депортировать россиян - СМИ

10 июля 2021, 22:42
Фото: vesti.ru

В эфире телеканала "Украина 24" вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что после "возвращения Крыма" Украина планирует депортировать российских граждан, передает zakon.kz.

Он рассказал еще несколько вариантов развития событий в случае "успешного возврата оккупированных территорий". Резников сетовал на "вытеснение" местного населения и назвал ситуацию "военным преступлением". По его данным, избрали полуостров местом жительства уже более 500 тыс. российских граждан. И если они попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, то их "выдворят из-за незаконного нахождения на территории Украины", - пишут vesti.ru.

Отмечается, что Резников неоднократно делал аналогичные заявления. В ответ на его предположения о депортации сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец назвал заявление истерикой, пояснив, что никакого возвращения Крыма под контроль Украины никогда не будет.


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