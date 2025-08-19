#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540
630.72
6.72
Мир

Трамп сделал заявления по Крыму и вступлению Украины в НАТО

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 17:45 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором сделал ряд заявлений по ситуации вокруг конфликта России и Украины, сообщает Zakon.kz.

Так, американский лидер сказал, что не планирует участвовать в первой возможной встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы она прошла в двустороннем формате.

"Нет. Я думал сначала позволить им встретиться", – приводит РИА Новости его слова.

Также Трамп заявил следующее:

  • Украина не будет частью НАТО.
  • "Я надеюсь, что Зеленский сделает то, что должен сделать. Он должен показать некоторую гибкость… страна разрывается на части".
  • "Россия является могущественной военной державой. Знаете, нравится это людям или нет, это мощная держава".
  • Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины.
  • При его президентстве в Украине не будет американских войск.
  • Возвращение Крыма Украине не представляется возможным.

18 августа в Белом доме состоялись переговоры президентов США и Украины. Также на встрече присутствовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Основные заявления Трампа и Зеленского на встрече с европейскими лидерами можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Более 6 тыс. студенческих виз аннулировали в США
Мир
18:33, Сегодня
Более 6 тыс. студенческих виз аннулировали в США
Токио назвали лучшим городом мира для удаленной работы и отдыха
Мир
08:50, Сегодня
Токио назвали лучшим городом мира для удаленной работы и отдыха
СМИ рассматривают аэропорт имени Ататюрка для саммита Путин – Зеленский – Трамп
Мир
08:05, Сегодня
СМИ рассматривают аэропорт имени Ататюрка для саммита Путин – Зеленский – Трамп
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: