Трамп сделал заявления по Крыму и вступлению Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором сделал ряд заявлений по ситуации вокруг конфликта России и Украины, сообщает Zakon.kz.

Так, американский лидер сказал, что не планирует участвовать в первой возможной встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы она прошла в двустороннем формате.

"Нет. Я думал сначала позволить им встретиться", – приводит РИА Новости его слова.

Также Трамп заявил следующее:

Украина не будет частью НАТО.

"Я надеюсь, что Зеленский сделает то, что должен сделать. Он должен показать некоторую гибкость… страна разрывается на части".

"Россия является могущественной военной державой. Знаете, нравится это людям или нет, это мощная держава".

Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины.

При его президентстве в Украине не будет американских войск.

Возвращение Крыма Украине не представляется возможным.

18 августа в Белом доме состоялись переговоры президентов США и Украины. Также на встрече присутствовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Основные заявления Трампа и Зеленского на встрече с европейскими лидерами можно прочитать здесь.