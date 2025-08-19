Трамп сделал заявления по Крыму и вступлению Украины в НАТО
Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором сделал ряд заявлений по ситуации вокруг конфликта России и Украины, сообщает Zakon.kz.
Так, американский лидер сказал, что не планирует участвовать в первой возможной встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы она прошла в двустороннем формате.
"Нет. Я думал сначала позволить им встретиться", – приводит РИА Новости его слова.
Также Трамп заявил следующее:
- Украина не будет частью НАТО.
- "Я надеюсь, что Зеленский сделает то, что должен сделать. Он должен показать некоторую гибкость… страна разрывается на части".
- "Россия является могущественной военной державой. Знаете, нравится это людям или нет, это мощная держава".
- Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины.
- При его президентстве в Украине не будет американских войск.
- Возвращение Крыма Украине не представляется возможным.
18 августа в Белом доме состоялись переговоры президентов США и Украины. Также на встрече присутствовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Основные заявления Трампа и Зеленского на встрече с европейскими лидерами можно прочитать здесь.
