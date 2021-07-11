Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на территории Казахстана на 12 июля, сообщает zakon.kz.

Под влиянием ложбины циклона и связанных с ним фронтальных разделов отмечается неустойчивый характер погоды на большей части республики, пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере и востоке страны - сильные дожди. Лишь на западе и юге ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Костанайской области ожидается ночью, местами днем, на большей части усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, местами гроза, град, туман.

В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 25 м/с, местами гроза, шквал, град.

В Акмолинской области местами ожидается гроза, днем - град, шквал, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, днем - шквал, ночью и утром - туман, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается гроза, ночью - туман, днем - усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

В Кызылординской области местами ожидается гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области ночью местами ожидается гроза, днем - усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской, Мангистауской областях местами ожидается гроза, в Актюбинской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в горных и предгорных районах ожидается гроза, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, местами в Алматинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, в отдельных районах Западно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 30°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 25°, облачно.