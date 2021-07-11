Председатель Союза ветеранов задержан за осквернение памятника в Актобе

11 июля 2021, 20:30
Фото: скриншот

Мужчину доставили в городской отдел полиции, где был составлен протокол об административном правонарушении по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Мухамеджанов не сопротивлялся, передает zakon.kz.

27 мая гражданин Мурат Мухамеджанов сорвал с монумента Гербовый знак, осквернив памятники погибшим военнослужащим в парке пограничников по улице Т. Ахтанова в Актобе. Свои действия он снял на видео и выложил в социальные сети, - написала в Instagram пресс-служба Департамента полиции региона.

Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Актобе Мурат Мухамеджанов привлечен к административной ответственности и подвергнут аресту сроком на пять суток.

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Публикация от Police AKTOBE (@policeaktobe)


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