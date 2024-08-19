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На 15 суток арестовали столичного лихача

Правонарушения, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 23:37 Фото: Специализированный межрайонный суд по адмправонарушениям Астаны
Постановлением суда автомобилист из Астаны признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут административному взысканию в виде ареста сроком на 15 суток, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны, мужчина управлял транспортным средством, предварительно сняв с автомобиля государственные номера.

Оказалось, что такая езда стала предметом спора между ним и его другом. Инцидент был зафиксирован на пешеходном мосту "Атырау" центрального парка.

В ходе судебного заседания правонарушитель вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

"Постановление суда не вступило в законную силу", – говорится в сообщении.

С 20 августа внедряется еще одна выделенная полоса Bus Lane по пр. Аль-Фараби на участке от пр. Улы дала до ул. Керей Жанибек хандар в двух направлениях

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