Ученые бьют тревогу из-за древнего городища Кышкала

В Кызылординской области археологический объект, раскопки которого были начаты три года назад, остается бесхозным, сообщает zakon.kz.

По данным Хабар 24, исторический памятник разворовывается.

Средневековое городище расположено в районе села Когалыколь в Сырдарьинском районе. На площади в 50 гектаров ученые обнаружили восьмигранное медресе, керамические печи и десятки уникальных экспонатов.

Как отмечают историки, Кышкала был одним из огромных торговых и культурно-политических центров на Великом Шелковом пути.

В ходе раскопок был обнаружен огромный мавзолей длиной 28 и шириной 20 метров. Центральная часть сооружения была местом паломничества и поклонения, как в мечети Ахмеда Яссауи. А напротив расположена гробница, - уточнил Докей Талеев, кандидат исторических наук.

Другое название Кышкала, предполагают ученые, Баршынкент. Город, в котором, по легенде, Алпамыс батыр оставил свою супругу Гулбаршын. В 50-х годах прошлого столетия часть городища была разрушена. Бесхозным исторический памятник остается и сейчас, сетуют археологи.

Этот памятник исследуется уже четвертый год, но до сих пор объект не взят под охрану. Нет ни одной таблички. Без защиты и всемирно известные петроглифы исчезнувших городов Сыганак и Саускандык. Куда смотрят ответственные лица области? В других странах памятники истории создают, а мы не можем сохранить то уникальное наследие, что нам досталось. Очень печально, - заявил Мадияр Елеуов, доктор исторических наук, профессор.

Сейчас раскопки в Кышкала из-за сильной жары в регионе приостановлены. Работы археологи планируют возобновить в конце августа. А до тех пор исторический памятник будет оставаться бесхозным.