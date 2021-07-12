В двух медцентрах Алматы подделывали ПЦР-тесты

Работники трех медицинских учреждений Алматы изобличены в подделке результатов ПЦР и паспортов вакцинации, сообщает zakon.kz

По данным Управления криминальной полиции города, в двух случаях на подделке документов поймались сотрудники частных медицинских центров "Достар Мед" и "Сункар", а также был выявлен факт продажи медицинскими работниками паспортов вакцинации и незаконного уничтожения вакцин в поликлинике №4.

В первом случае работник лаборатории при клинике при содействии двух медсестер центра за денежное вознаграждение организовал сдачу ПЦР-теста без забора биоматериала с отрицательным результатом.

Спустя некоторое время задержан врач-эндоскопист медицинского центра "Сункар", ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество. В ходе личного обыска в процессуальном порядке были изъяты результаты ПЦР-тестов, а также денежные средства.

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Также задержана старшая медицинская сестра городской поликлиники № 4, которая дала признательные показания о том, что за денежное вознаграждение в сумме 15 тысяч тенге занималась фиктивной регистрацией в журнале отметок о получении вакцины. Указанные факты зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования по ст. 385 УК РК. Следствие продолжается.