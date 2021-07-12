Видео с дочерью Пугачевой и Галкина умилило пользователей Сети

Видео с дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина - Елизаветой - умилило пользователей Сети, сообщает zakon.kz.

Ролик отец семейства опубликовал на своей странице в Instagram.

Фанаты звездных супругов оставили умиленные комментарии под видео, сопроводив их смайликами с сердечками и поцелуями.

"Какая же красивая, талантливая, редкая девочка!"

"Какая славная Лизочка"

"Лиза настоящая артистка"

"Боже! Ведь есть дети у звезд, которые воспитаны и очень приятные. Максим и Алла, вы такие молодцы, что так воспитываете детей"

"Такая сладкая умничка!"

"Елизавета звездочка! Артистический дар от Бога! Ждем дебютов и премьер! С нетерпением ждем! Она у Вас большая молодец!"

"Лизавета - чудо! Гарик - восторг! Где таких детей раздают?"

"Ну какая же она красивая"

"Очаровашка! Артистка!"

"Золотуля!"

"Ангелочек!" - написали фолловеры.