Видео с дочерью Пугачевой и Галкина умилило пользователей Сети

Видео с дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина - Елизаветой - умилило пользователей Сети, сообщает zakon.kz.
Ролик отец семейства опубликовал на своей странице в Instagram.
Загадки! С театральной подачей, - подписал Максим Галкин видеоролик с дочерью, сопроводив запись смеющимся смайликом и аплодисментами.
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Фанаты звездных супругов оставили умиленные комментарии под видео, сопроводив их смайликами с сердечками и поцелуями.
"Как ее обожаю!"
"Какая же красивая, талантливая, редкая девочка!"
"Какая славная Лизочка"
"Лиза настоящая артистка"
"Боже! Ведь есть дети у звезд, которые воспитаны и очень приятные. Максим и Алла, вы такие молодцы, что так воспитываете детей"
"Такая сладкая умничка!"
"Елизавета звездочка! Артистический дар от Бога! Ждем дебютов и премьер! С нетерпением ждем! Она у Вас большая молодец!"
"Лизавета - чудо! Гарик - восторг! Где таких детей раздают?"
"Ну какая же она красивая"
"Очаровашка! Артистка!"
"Золотуля!"
"Ангелочек!" - написали фолловеры.
Ранее Елизавета Галкина поделилась с подписчиками отца лайфхаком для одиноких танцев.
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