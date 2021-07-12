Молодую казахстанку разыскивают в двух городах

В Жезказгане пропала 19-летняя девушка, сообщает zakon.kz.

Она ушла из дома 28 июня и до сих пор не вернулась.

В областной полиции уточнили, что по данному факту 29 июня зарегистрировано уголовное дело.

В настоящее время проводятся розыскные мероприятия: мониторинг социальных сетей, размещены объявления о розыске по городам Жезказган и Сатпаев. К работе полицейских подключены волонтеры, - уточнили в ДП.

В паблике eto_astana_detka отметили, что последний звонок был зафиксирован в Нур-Султан.

Всех, кто владеет хоть какой-то информацией, просим сообщить по номеру +77771984525.