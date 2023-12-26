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Разыскиваемую за мошенничество на 400 млн тенге казахстанку задержали в России

Разыскиваемую за мошенничество на 400 млн тенге казахстанку задержали в России Фото: pixabay
Гражданку Казахстана, которую объявили в международный розыск по подозрению в мошенничестве, задержали в Краснодаре. Операцию совместно провели оперативники Павлодарской области и российские полицейские, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области 26 декабря, разыскиваемую по подозрению в серийном мошенничестве уроженку Павлодара задержали в российском Краснодаре на съемной квартире.

"Установлено, что с сентября 2021 года по октябрь 2023 года 47-летняя павлодарка под предлогом развития бизнеса и открытия платного пансионата для престарелых завладела денежными средствами на общую сумму порядка 400 млн тенге", – сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

Подозреваемую водворили в СИЗО Краснодара. Суд санкционировал в ее отношении экстрадиционный арест на 40 суток. В ближайшее время женщину отправят в Казахстан.

Ранее сообщалось, что из Камеруна в Астану экстрадировали казахстанца, подозреваемого в уклонении от налогов.

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Россия Павлодар Павлодарская область
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