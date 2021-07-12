Когда можно полететь на отдых за границу, какие страны открыты для Казахстана, когда снимут запрет на поездки в Европу, Азию, страны СНГ и другие уголки мира - этими вопросами задаются сейчас многие туристы. В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали, какие страны могут посетить казахстанцы во время пандемии, сообщает zakon.kz.

В настоящее время из-за нового штамма коронавируса туристические страны вновь вынуждены закрыть свои границы. В зоне риска оказались курорты Греции, Кипра, Болгарии и Хорватии. Из-за "дельта-штамма" власти Португалии уже ввели карантинные ограничения, а в Турции правительство обязало пройти процедуру иммунизации всех сотрудников сферы услуг. Количество заболеваний в мире превысило 180 млн. Особенно быстро распространяется "дельта-штамм". Уже известно, что он на 60% заразнее, чем обычный коронавирус. Опасаясь убытков, власти некоторых туристических стран уже начали вводить ограничения. Попасть на популярные пляжи теперь смогут только те, кто вакцинировался, либо придется предъявить отрицательный тест на коронавирус. Введены строгие правила в отелях: социальная дистанция, ношение масок, сдача тестов. Все это, безусловно, правильно. В выходные рестораны и кафе могут работать лишь до 16:00, продуктовые магазины - до 19:00. А некоторые страны открыты для туристов из списка "зеленых стран". Въезжающие обязаны предоставлять отрицательный ПЦР или паспорт вакцинации.

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В списке государств, ожидающих туристов из Казахстана, по-прежнему Египет, ОАЭ, Черногория, Грузия и Турция. ДГД по Мангистауской области

В ведомстве напомнили, что Казахстан входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Это означает, что на территории нашей страны действуют те же правила провоза через границу различных товаров, что и в других странах Таможенного союза. ДГД по Мангистауской области