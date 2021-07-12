Хабиб признан лучшим бойцом года в ММА

Российский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признан лучшим бойцом года в ММА по итогам года, передает zakon.kz.

Он стал победителем ESPY award от ESPN в номинации "Лучший боец ММА".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ESPN MMA (@espnmma)

Вместе с Хабибом Нурмагомедовым на звание лучшего бойца ММА претендовали действующий чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну, действующая чемпионка UFC в легком и полулегком весах Аманда Нуньес, а также действующая обладательница пояса в женском минимальном весе Роуз Намаюнас.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. На счету россиянина 29 побед в смешанных боях. Он ни разу не потерпел поражения.

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