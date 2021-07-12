Скончался заслуженный авиатор Казахстана Даулетбай Серикбаев, сообщает zakon.kz.

Коллектив Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Серикбаева Даулетбая Мусаевича в связи с безвременной кончиной. пресс-служба КГА МИИР РК

Он работал в должности исполняющего обязанности руководителя Управления летной эксплуатации КГА.

Большой профессионал и заслуженный авиатор, имел 40-летний опыт работы в авиационной отрасли. В различные годы работал в казахстанских авиакомпаниях, был пилотом и командиром воздушных судов ЯК-40, ТУ-154, А-310. В Комитете гражданской авиации Даулетбай Мусаевич трудился с 2002 года. пресс-служба КГА МИИР РК

За профессионализм, трудовые достижения и вклад в развитие отрасли гражданской авиации был награжден ведомственной наградой - нагрудным знаком "Құрметті авиатор".