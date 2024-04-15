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В Алматы назначили временного главу недавно созданного управления

Временный глава нового управления в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 17:03 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность временно исполняющего обязанности руководителя Управления развития общественных пространств города назначен Нурлан Нургабылов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе акима города.

Нурлан Нургабылов родился в 1988 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "международное право", а также University of Dundee (Великобритания) по программе "Болашак", получив квалификацию магистра права.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в алматинском филиале компании Macleod Dixon LLP. Работал экспертом-аналитиком в Департаменте экономических стратегий АО "Национальный аналитический центр при правительстве Республики Казахстан" в Астане. В 2012-2013 годах был главным экспертом Департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции.

С июня 2023 года до нынешнего назначения был руководителем управления земельных отношений города Алматы.

На внеочередной XIV сессии маслихата Алматы утвердили новые управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки. Новые структуры формируются за счет оптимизации других управлений, аппаратов районных акиматов и не предполагают увеличения штата.

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