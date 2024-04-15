В Алматы назначили временного главу недавно созданного управления

Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность временно исполняющего обязанности руководителя Управления развития общественных пространств города назначен Нурлан Нургабылов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе акима города.

Нурлан Нургабылов родился в 1988 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "международное право", а также University of Dundee (Великобритания) по программе "Болашак", получив квалификацию магистра права.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в алматинском филиале компании Macleod Dixon LLP. Работал экспертом-аналитиком в Департаменте экономических стратегий АО "Национальный аналитический центр при правительстве Республики Казахстан" в Астане. В 2012-2013 годах был главным экспертом Департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции.

С июня 2023 года до нынешнего назначения был руководителем управления земельных отношений города Алматы.

На внеочередной XIV сессии маслихата Алматы утвердили новые управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки. Новые структуры формируются за счет оптимизации других управлений, аппаратов районных акиматов и не предполагают увеличения штата.