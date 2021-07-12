Сколько наличных денег можно провезти через границу Казахстана. Об этом рассказали в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

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Провоз наличной валюты через границу

Собирая чемодан, многие планируют: сколько денежных средств возьмут с собой в поездку, в какой валюте, наличными или использовать международные платежные карточки. Во избежание казусов при пересечении границы необходимо знать о нормах провоза.

Ввоз и вывоз наличной иностранной и национальной валюты, документарных ценных бумаг и платежных документов осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений, при соблюдении требований таможенного законодательства стран ЕАЭС и Республики Казахстан.

Физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить или вывозить наличную иностранную и национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10 тыс. долларов США (порядка 4,2 млн тенге). Сумма, превышающая в эквиваленте 10 тыс. долларов США, подлежит обязательному таможенному декларированию, за исключением случаев ввоза или вывоза, осуществляемого с территории или на территорию, которая является составной частью таможенной территории стран ЕАЭС. ДГД по Мангистауской области

В ведомстве пояснили, что таможенное декларирование осуществляется посредством подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму, с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков.

Необходимо запомнить следующие правила провоза через границу наличных денег:

Если вы едете в страны ЕАЭС, то никаких ограничений по ввозу и вывозу иностранной валюты не будет. Вы пройдете только пограничный контроль. Если вы направляетесь в другие страны через границу любой из пяти стран ЕАЭС - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, то, согласно Договору о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. Преимуществом международных платежных карточек является отсутствие необходимости их декларирования при наличии на карточке любой суммы. В разных странах существуют свои правила ввоза валюты, с которыми необходимо ознакомиться заблаговременно, для исключения проблем с законодательством иностранного государства.

За несоблюдение установленного порядка перемещения наличных денежных средств физическими лицами предусмотрена административная ответственность по ст. 551 ч. 3 КоАП РК "Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах" так и уголовная ответственность по ст. 234 УК РК "Экономическая контрабанда". ДГД по Мангистауской области

Наряду с этим физические лица должны подтверждать происхождение крупных сумм, которые перевозятся через границу стран ЕАЭС. При наличии свыше 100 тыс. долларов нужно подтверждать происхождение средств, то есть при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму свыше 100 тыс. долларов (в эквиваленте) (порядка 42,3 млн тенге) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо предоставлять документы, подтверждающие происхождение таких средств.

Какие документы можно предоставить

Документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов. ДГД по Мангистауской области

Можно предоставить:

документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита;

документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

При непредоставлении документов провоз денег через таможенную границу ЕАЭС не допускается. ДГД по Мангистауской области

Данная мера, позволит выявлять и пресекать перемещение денег, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступным путем.

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