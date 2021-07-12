В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали, что можно и запрещено ввозить в Казахстан из-за границы, сообщает zakon.kz.
Большинство путешественников, возвращаясь из заграничных отпусков, не задумываются о том, что можно, а что нельзя ввозить в страну. На таможне их часто ожидает неприятный сюрприз в виде изъятия купленной вещи или же уплаты штрафа. Предлагаем ознакомиться с основными правилами и требованиями таможенного законодательства Казахстана.
В 2019 году Евразийская экономическая комиссия отменила существовавшее в ЕАЭС ограничение на вывоз алкоголя и табака физическим лицам для личного пользования. ДГД по Мангистауской области
В настоящее время на таможенную территорию ЕАЭС физические лица могут ввозить:
Если цена и вес ввозимых товаров превысит установленные пороги, то владельцу придется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара. ДГД по Мангистауской области
В ведомстве отметили, что с 1 января 2019 года снизился порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования наземным и морским транспортом на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 500 евро, а общий вес таких товаров не должен превышать 25 кг.
Также туристы или гости страны могут провозить с собой необходимые вещи для индивидуального пользования, однако их количество не должно превышать соответствующих норм:
На территорию республики, согласно таможенным правилам, запрещено ввозить следующие товары:
В случае выявления в багаже пассажира запрещенных товаров, они изымаются, а нарушителя ждет административная или уголовная ответственность. ДГД по Мангистауской области
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