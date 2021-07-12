Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее детей в Аксу

12 июля 2021, 21:19
Фото: 05542.com.ua

Подозреваемый в убийстве женщины и двух ее детей в городе Аксу задержан, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в ДП Павлодарской области.

Вещественные доказательства и орудие преступления изъяты. Выяснилось, что подозреваемый был знаком с женщиной.

11 июля 2021 года около 3:00 при выяснении отношений между ними произошла ссора, в ходе которой 36-летний горожанин нанес 35-летней женщине множественные ножевые ранения. На шум проснулись дети, которым он также нанес множественные ножевые ранения. пресс-служба ДП Павлодарской области

Подозреваемый водворен в ИВС города Аксу. Досудебное расследование проводится по двум статьям: ст. 99 ч. 2 п. 1 и ст. 99 ч. 3 УК Республики Казахстан.


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